12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda taraftarı kızdıran bir gelişme yaşandı. Günlerdir Radamel Falcao transferinin resmen açıklanmasını bekleyen taraftarlar, tribündeki görüntüye büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 12.08.2019 12:02
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