12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda taraftarı kızdıran bir gelişme yaşandı. Günlerdir Radamel Falcao transferinin resmen açıklanmasını bekleyen taraftarlar, tribündeki görüntüye büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 12:02
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Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...

Galatasaray dün akşam İtalya'da Fiorentina'nın konuğu oldu.

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Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...

Saat 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı.

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Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...

Karşılaşmayı, Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin de takip etti.

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Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...

Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.

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Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...

İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular.

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