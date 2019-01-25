25 Ocak 2019, Cuma

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Alper Potuk'tan Fatih Terim'e mesaj!

2013'te Fatih Terim ile konuşan ve "Geleceğim" diye söz verip Fenerbahçe'ye imza atan Alper Potuk hakkında karar verildi.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 02:26 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 07:54
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Alper Potuktan Fatih Terime mesaj!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası kadroya giremeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Alper Potuk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e haber gönderdiği ortaya çıktı.

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Alper Potuktan Fatih Terime mesaj!

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, tecrübeli çalıştırıcıya, "Fatih hoca isterse seve seve Galatasaray'da oynarım" mesajını ilettiği iddia edildi.

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Alper Potuktan Fatih Terime mesaj!

Ancak Terim'in yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olmasına hatta Alper'in futbolunu da beğenmesine rağmen bu teklifi reddettiği belirtildi.

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Alper Potuktan Fatih Terime mesaj!

Terim'in Alper'i veto etmesinin nedeninin 2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye olan transferin olduğu ifade edildi.

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Alper Potuktan Fatih Terime mesaj!

O dönemde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin talep ettiği Alper, uzun uğraşlar sonucu sarı-lacivertlilere imza atmıştı.

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