24 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Ümit Davala...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıklamasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Galatasaray, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde de hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın sabah gerçekleştirdiği antrenmandan bir de sürpriz gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 14:49
ABONE OL
  • 1
  • 7
Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Ümit Davala...

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararı sonrası takımlar da idmanlara başladı.

  • 2
  • 7
Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Ümit Davala...

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sabah idmanını sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre gerçekleştirdiklerini duyurdu.

  • 3
  • 7
Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Ümit Davala...

Paylaşılan karelerde bir de sürpriz vardı. Hasan Şaş'ın ardından takımdan ayrılacağı konuşulan yardımcı antrenör Ümit Davala'nın fotoğrafı da uzun zaman sonra ilk kez resmi hesaptan yayınlanmış oldu.

  • 4
  • 7
Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Ümit Davala...

İşte idmandan dikkat çeken kareler...

  • 5
  • 7
Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Ümit Davala...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör