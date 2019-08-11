11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Fiorentina 11'i belli oldu

Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya'nın Fiorentina takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler

Giriş Tarihi: 11.08.2019 20:55 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 21:23
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  • 22
Galatasaray'a Fiorentina 11'i belli oldu

FIORENTINA

Dragowski

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  • 22
Galatasaray'a Fiorentina 11'i belli oldu

Biraghi

  • 3
  • 22
Galatasaray'a Fiorentina 11'i belli oldu

Ranieri

  • 4
  • 22
Galatasaray'a Fiorentina 11'i belli oldu

Milenkovic

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  • 22
Galatasaray'a Fiorentina 11'i belli oldu

Lirola

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