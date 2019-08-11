11 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'a Fiorentina 11'i belli oldu
Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya'nın Fiorentina takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler
Giriş Tarihi: 11.08.2019 20:55 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 21:23
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