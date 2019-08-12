12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fiorentina - Galatasaray maçından kareler...

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın güçlü ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar güçlü rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 00:26
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Fiorentina - Galatasaray maçından kareler...
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Fiorentina - Galatasaray maçından kareler...
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Fiorentina - Galatasaray maçından kareler...
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Fiorentina - Galatasaray maçından kareler...
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Fiorentina - Galatasaray maçından kareler...
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