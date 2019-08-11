11 Ağustos 2019, Pazar
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Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! "Galatasaray'dan ayrılırsam..."
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalya'da büyük bir ilgiyle karşılaşan tecrübeli teknik adam, geleceğine yönelik açıklamalarda da bulundu.
Giriş Tarihi: 11.08.2019 17:50
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