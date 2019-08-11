11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! "Galatasaray'dan ayrılırsam..."

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalya'da büyük bir ilgiyle karşılaşan tecrübeli teknik adam, geleceğine yönelik açıklamalarda da bulundu.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 17:50
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Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! Galatasaray'dan ayrılırsam...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

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Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! Galatasaray'dan ayrılırsam...

Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile karşılaşacak.

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Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! Galatasaray'dan ayrılırsam...

Aslan'ın yeni sezon öncesi son sınavı 22.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! Galatasaray'dan ayrılırsam...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'ya karşı gelmeye hazırlanıyor.

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Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! Galatasaray'dan ayrılırsam...

İtalya'da büyük ilgi ile karşılanan Terim, açıklamalarında geleceğe yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.

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