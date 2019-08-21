21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'e olay sözler! "Galatasaray'dan gitmesi gerek"

Usta yazar Hıncal Uluç, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Galatasaray'ın oynadığı futbolu ciddi bir şekilde eleştirirken bunda sorumluluğu Fatih Terim'de gördüğünü söyledi. Uluç, Terim'in Galatasaray'dan ayrılması gerektiği kaleme alırken Türk futbolcular üzerindeki olumsuz etkisini de yazdı.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 10:39
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Fatih Terim'e olay sözler! Galatasaray'dan gitmesi gerek

İşte Uluç'un ses getirecek o yazısı...

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Fatih Terim'e olay sözler! Galatasaray'dan gitmesi gerek

Eğer danışıklı dövüş değilse ki, pek çok insan böyle düşünüyor, "Ben sevdiğime zarar vermem" diye Galatasaray antrenörlüğünden istifa eden Hasan Şaş'ı, Teknik Direktör Fatih Terim ikna edip geri döndürmüş.. Keşke tersi olsaydı ve Hasan Şaş Fatih Terim'i ikna etseydi!.

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Fatih Terim'e olay sözler! Galatasaray'dan gitmesi gerek

Çok sevdiğim, çok da saydığım bir "Futbol Devi" için bunları söylemek zor, ama ne yazık ki, gerçekler acı.. Gerçek dostluk da "acı"yı söyleyebilmek.. Fatih Hocamın, sevgili dostumun en azından "ara" vermesi gerek.. Galatasaray'dan ayrılıp kendine gelmesi.. O zaman dönüşü muhteşem olabilir.

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Fatih Terim'e olay sözler! Galatasaray'dan gitmesi gerek

Bir zamanlar, gelmiş geçmiş en büyük Galatasaray efsanelerinden Baba Gündüz, bir gazeteci olarak bana da babalık yapan, futbolun sırlarını öğreten Gündüz Kılıç da Galatasaray'dan ayrılmış Feriköy'e gitmiş, sonra Hasnun Galip'e omuzlarda dönüp ne zaferlere imza atmıştı.

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Fatih Terim'e olay sözler! Galatasaray'dan gitmesi gerek

Türk futbol tarihine henüz benzerini geç, bugün ufukta ışığı bile olmayan zaferler armağan eden, adını Avrupa'nın en büyük hocaları arasına yazdıran, daha 10 gün önce yaşadık, Floransa'da yıllar sonra Krallar gibi karşılanıp uğurlanan Fatih Terim de dönecektir.

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