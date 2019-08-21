21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'e olay sözler! "Galatasaray'dan gitmesi gerek"
Usta yazar Hıncal Uluç, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Galatasaray'ın oynadığı futbolu ciddi bir şekilde eleştirirken bunda sorumluluğu Fatih Terim'de gördüğünü söyledi. Uluç, Terim'in Galatasaray'dan ayrılması gerektiği kaleme alırken Türk futbolcular üzerindeki olumsuz etkisini de yazdı.
Giriş Tarihi: 21.08.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 10:39
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