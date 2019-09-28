28 Eylül 2019, Cumartesi

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi! Oyuncularına emir verdi

Türkiye'de nefesler tutuldu. vea rtık dev derbi bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele 20:00'da başlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, 5 haftası geride kalan ligde Galatasaray'ın iki puan önünde yer alıyor. İki takımda da tek hedef galibiyet. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu maç özelinde Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi. İşte Terim'in derbi taktiği...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:29
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Fatih Terim Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi! Oyuncularına emir verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi taktiğini belirledi...

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi! Oyuncularına emir verdi

Fenerbahçe'nin en büyük zaafının savunmasında olduğunu düşünen başarılı teknik adam oyuncularına "Baskın hücum" emrini verdi.

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi! Oyuncularına emir verdi

Maçın ilk yirmi dakikasında bulacakları bir golün her şeyi daha da kolaylaştıracağını söyleyen Terim şöyle konuştu;

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi! Oyuncularına emir verdi

"Maçta rakibe nefes bile aldırmayacaksınız. Kalemizde tehlike yaşamamanın en iyi yolu, topu kendi yarı alanımızdan uzak tutmak.

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi! Oyuncularına emir verdi

Maçı rakip sahaya yıkmalıyız. Bunun için de çok koşmalı ve disiplinden kopmamalıyız"

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