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Fatih Terim Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi! Oyuncularına emir verdi
Türkiye'de nefesler tutuldu. vea rtık dev derbi bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele 20:00'da başlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, 5 haftası geride kalan ligde Galatasaray'ın iki puan önünde yer alıyor. İki takımda da tek hedef galibiyet. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu maç özelinde Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi. İşte Terim'in derbi taktiği...
Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:29
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