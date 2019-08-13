13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, golcü transferi konusunda uzun süredir ilgilenilen ve başka alternatifi bulunmayan Falcao konusunda şok bir haber geldi. Transferinin bitmek üzere olduğu konuşulan Kolombiyalı golcüde umulmadık bir gelişme yaşandı...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 11:05
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Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da, bütün gözler Monaco'ya çevrildi.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Sarı-kırmızılıların golcü ve orta saha transferi yapması bekleniyordu...

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Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Galatasaray'ın bu doğrultuda orta saha için Bakayoko'yu istediği biliniyordu.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Monaco'nun Chelsea'den Bakayoko'yu kiralamak istediği ifade edildi.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Galatasaray'ın gündemindeki isim olan Bakayoko konusunda da Monaco'nun harekete geçmesi herkesi şaşırttı.

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