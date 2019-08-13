13 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, golcü transferi konusunda uzun süredir ilgilenilen ve başka alternatifi bulunmayan Falcao konusunda şok bir haber geldi. Transferinin bitmek üzere olduğu konuşulan Kolombiyalı golcüde umulmadık bir gelişme yaşandı...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 11:05
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