13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş talimat! Diagne...

Galatasaray'da gündem golcü transferi... Sarı-kırmızılılar takıma bir forvet transfer yapması beklenirken, bonservis ve yabancı sınırı sıkıntısı nedeniyle Diagne'nin satışı bekleniyordu. Ancak Senegalli golcü son olarak Rusya'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi 'ırkçılık' sebebiyle reddetti. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan bu gelişmeler üzerine Diagne ile ilgili 'özel' bir karar aldı...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 10:42
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Fatih Terim'den flaş talimat! Diagne...

Maliyetli Falcao transferinden doğacak giderleri, Diagne'nin satışından karşılamak isteyen sarı-kırmızılılara Senegalli'den kötü haber geldi.

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Fatih Terim'den flaş talimat! Diagne...

Orta Doğu kulüplerinden gelen tekliflerden sonuç çıkmazken, son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova takımı 29 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yaptı.

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Fatih Terim'den flaş talimat! Diagne...

Galatasaray'ın bir türlü elden çıkaramadığı Mbaye Diagne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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Fatih Terim'den flaş talimat! Diagne...

Rus kulübü Dinamo Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 13 milyon Euroluk teklifte bulundu.

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Fatih Terim'den flaş talimat! Diagne...

Diagne'nin şartlarını Avrupa'da karşılayacak hiçbir kulüp yok.

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