Fatih Terim'den flaş talimat! Diagne...

Galatasaray'da gündem golcü transferi... Sarı-kırmızılılar takıma bir forvet transfer yapması beklenirken, bonservis ve yabancı sınırı sıkıntısı nedeniyle Diagne'nin satışı bekleniyordu. Ancak Senegalli golcü son olarak Rusya'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi 'ırkçılık' sebebiyle reddetti. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan bu gelişmeler üzerine Diagne ile ilgili 'özel' bir karar aldı...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





