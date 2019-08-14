14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve geçtiğimiz günlerde Süper Kupa'yı da müzesine getiren Galatasaray, yeni sezonda da aynı başarıyı elde etmek için kolları sıvadı. Hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddesi ise Radamel Falcao... Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar müjdeli bir haber geldi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 14.08.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 11:29
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