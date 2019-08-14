14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve geçtiğimiz günlerde Süper Kupa'yı da müzesine getiren Galatasaray, yeni sezonda da aynı başarıyı elde etmek için kolları sıvadı. Hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddesi ise Radamel Falcao... Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar müjdeli bir haber geldi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 11:29
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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sürdüren Galatasaray'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı

Yoğun bir transfer dönemi geçiren ve Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor, Michael Seri, Emre Mor, Adem Büyük, Christian Luyindama ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı

Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran, Diagne ve Mitroglou'yu da takımdan göndermeye çalışan Cimbom, forvet transferi için hummalı bir çalışma içerisine girdi.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ilk hedefiyse Radamel Falcao transferi...

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızın transferi için Monaco'ya gitmişti.

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