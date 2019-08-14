14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transferde atağa kalkan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Monaco forması giyen yıldız golcüyü Radamel Falcao ile her konuda anlaşan ve Kolobimyalı golcüyü açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Giriş Tarihi: 14.08.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 14:22
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