14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transferde atağa kalkan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Monaco forması giyen yıldız golcüyü Radamel Falcao ile her konuda anlaşan ve Kolobimyalı golcüyü açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 14:22
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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Şu ana dek tam 9 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, orta saha ve forvet bölgelerine de takviye yapmak istiyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Mbaye Diagne'yi yüklü bir bonservis bedeliyle satarak hem transfer için kaynak yaratmayı hem de Senegalli golcünün yerini doldurmayı planlayan Cimbom'un transfer gündemindeki 1 numaralı isimse Radamel Falcao...

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Kolombiyalı yıldızın transferini bitirmek için geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları

Transferdeki tek engel Monaco'nun yeni bir forvet takviyesi yapmadan Falcao'yu bırakmak istememesiydi ancak Fransız ekibinin Sevilla forması giyen Ben Yedder'i kadrosuna katmasıyla bu engel ortadan kalktı.

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