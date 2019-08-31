31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek
Galatasaray, yaz transfer döneminde sona yaklaşılırken kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızın transferini bitirmek için Monaco'ya hareket etmiş ve Falcao ile birtakim görüşmeler gerçekleştirmişti. Öte yandan 33 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 31.08.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 12:43
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