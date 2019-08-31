31 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray, yaz transfer döneminde sona yaklaşılırken kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı yıldızın transferini bitirmek için Monaco'ya hareket etmiş ve Falcao ile birtakim görüşmeler gerçekleştirmişti. Öte yandan 33 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 12:43
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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray'ın transfer gündeminin 1 numaralı ismi Radamel Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Sarı-kırmızılı takımın bir süredir transferi için uğraş verdiği Kolombiyalı yıldızı kulübü Monaco bırakmıyordu.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar ile birlikte Falcao transferini bitirmek üzere Monaco'ya hareket etmişti.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Sarı-kırmızılı yönetim burada oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmeden fotoğraflar basına sızmıştı.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek

Mustafa Cengiz daha sonra Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ı Monaco'da bırakarak İstanbul'a dönmüştü.

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