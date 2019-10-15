15 Ekim 2019, Salı

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Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çabal harcadığı ancak Sevilla Sportif Direktörü Monchi tarafından takımda tutulan Ever Banega'nın devre arasında Galatasaray ile sözleşme imzalayıp sene sonunda takıma katılacağı konuşuluyordu. Ancak Arjantinli oyuncudan sarı-kırmızılı ekibe kötü bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 20:35
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Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yaz döneminde yaptığı 11 transfer ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı golcüsü Falcao kadar olmasa da uzun süre gündeminde kalan bir diğer oyuncu Ever Banega olmuştu.

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Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Orta sahada Fernando Reges-Banega ikilisini oynatmak isteyen Cimbom öncelikle bonservis teklifi yapmış, Fernando'nun takımdan ayrılmak istemesi üzerine takas teklifinde bulunmuştu.

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Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Sevilla Futbol Direktörü Monchi'nin, elinde az orta saha bulunması nedeniyle Arjantinli oyuncuyu bırakmak istememesi Süper Lig ekibini zora soktu ve yalnızca Reges İspanya yolunu tuttu.

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Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!

Orta sahaya ekstra 4 oyuncu takviye yapmasına rağmen İspanyol ekibi, 31 yaşındaki oyuncuyu bir türlü Galatasaray'a satmadı.

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