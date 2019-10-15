15 Ekim 2019, Salı
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Galatasaray'a Ever Banega'dan kötü haber!
Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çabal harcadığı ancak Sevilla Sportif Direktörü Monchi tarafından takımda tutulan Ever Banega'nın devre arasında Galatasaray ile sözleşme imzalayıp sene sonunda takıma katılacağı konuşuluyordu. Ancak Arjantinli oyuncudan sarı-kırmızılı ekibe kötü bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.10.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 20:35
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