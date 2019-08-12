Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...

Yoğun bir transfer gündemi geçiren Galatasaray'da Radamel Falcao transferi için seferberlik ilan edildi. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde Falcao ile görüşmek için menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





