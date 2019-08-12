12 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...
Yoğun bir transfer gündemi geçiren Galatasaray'da Radamel Falcao transferi için seferberlik ilan edildi. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde Falcao ile görüşmek için menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:26
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"