12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...

Yoğun bir transfer gündemi geçiren Galatasaray'da Radamel Falcao transferi için seferberlik ilan edildi. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde Falcao ile görüşmek için menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:26
  • 1
  • 11
Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...

Galatasaray'da bütün gündem Falcao transferi...

  • 2
  • 11
Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...

Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı golcü ile prensip anlaşmasına varmıştı.

  • 3
  • 11
Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...

Yılın transferinde tek sorun Monaco kulübüydü...

  • 4
  • 11
Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...

Aslan, Falcao'yu bonservis bedeli olmadan transfer etmek isterken, Fransızlar buna yanaşmıyordu.

  • 5
  • 11
Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...

Golcü transferi yapmadan da Falcao'yu bırakmak istemeyen Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör