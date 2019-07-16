16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray golcüsünü buldu! Diagne'nin yerine gelecek

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü buldu.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 13:49
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Galatasaray golcüsünü buldu! Diagne'nin yerine gelecek

Yeni sezon için çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan ve 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray golcüsünü buldu! Diagne'nin yerine gelecek

Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

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Galatasaray golcüsünü buldu! Diagne'nin yerine gelecek

Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

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Galatasaray golcüsünü buldu! Diagne'nin yerine gelecek

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.

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Galatasaray golcüsünü buldu! Diagne'nin yerine gelecek

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kaldı.

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