Galatasaray'a dünya yıldızı!

Gelecek sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, son iddia İtalya'dan geldi. Gazeteci Claudia Garcia, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak üzere olduğu oyuncuyu açıkladı.