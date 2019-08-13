13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a dünya yıldızı!

Gelecek sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, son iddia İtalya'dan geldi. Gazeteci Claudia Garcia, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak üzere olduğu oyuncuyu açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.08.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 14:33
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Galatasaray'a dünya yıldızı!

Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

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Galatasaray'a dünya yıldızı!

Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda yeni transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray'a dünya yıldızı!

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de transferlerin bir an önce bitmesi gerektiğini yönetime iletti.

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Galatasaray'a dünya yıldızı!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz isimler de gündeme gelmeye başladı.

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Galatasaray'a dünya yıldızı!

Portekiz basınının iddiasına göre Galatasaray, Portekiz milli takımının yıldız futbolcusu isim girişimlere başladı. İşte detaylar...

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