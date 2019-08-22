Galatasaray'a Diagne'den kötü haber

Galatasaray'da yeni transferlere kaynak oluşturmak için satılması planlanan Diagne'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirleyen sarı-kırmızılılar aradığını bulamadı. Kulüp yetkilileri Diagne ile ilgili şok gerçeği açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





