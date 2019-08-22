22 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'a Diagne'den kötü haber
Galatasaray'da yeni transferlere kaynak oluşturmak için satılması planlanan Diagne'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirleyen sarı-kırmızılılar aradığını bulamadı. Kulüp yetkilileri Diagne ile ilgili şok gerçeği açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 10:36
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