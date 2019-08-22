23 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada Falcao isyanı! İşte o paylaşımlar

Süper Lig'de yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Yönetimin Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşmasına karşın resmi açıklamanın gelmemesi Galatasaraylı taraftarları çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi yılan hikayesine dönen ve dört gözle bekledikleri Radamel Falcao için Twitter'dan #YaFalcaYaİstifa hashtag'i açarak paylaşımlarda bulundular. İşte Galatasaraylı taraftarların Falcao paylaşımları...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:00
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Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada Falcao isyanı! İşte o paylaşımlar

Galatasaray taraftarı Falcao düğümünün bir türlü çözülememesi üzerine sosyal medya üzerinden başlattığı #YaFalcaoYaİstifa hashtagi kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

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Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada Falcao isyanı! İşte o paylaşımlar
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Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada Falcao isyanı! İşte o paylaşımlar
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Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada Falcao isyanı! İşte o paylaşımlar
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Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada Falcao isyanı! İşte o paylaşımlar
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