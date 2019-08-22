23 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada Falcao isyanı! İşte o paylaşımlar
Süper Lig'de yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Yönetimin Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşmasına karşın resmi açıklamanın gelmemesi Galatasaraylı taraftarları çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi yılan hikayesine dönen ve dört gözle bekledikleri Radamel Falcao için Twitter'dan #YaFalcaYaİstifa hashtag'i açarak paylaşımlarda bulundular. İşte Galatasaraylı taraftarların Falcao paylaşımları...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:00
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