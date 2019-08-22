Galatasaray'da büyük operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde yeniden atağa kalktı. Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrıldığını duyuran Cimbom'da yeni ayrılıklar yaşanabilir. Falcao transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar bir transfer daha yapabilir. İşte Falcao'dan sonra alınması planlanan isim ve takımdan ayrılacağı konuşulan futbolcular...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





