22 Ağustos 2019, Perşembe

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Galatasaray'da büyük operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde yeniden atağa kalktı. Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrıldığını duyuran Cimbom'da yeni ayrılıklar yaşanabilir. Falcao transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar bir transfer daha yapabilir. İşte Falcao'dan sonra alınması planlanan isim ve takımdan ayrılacağı konuşulan futbolcular...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 09:28
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Galatasaray'da büyük operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetiyle başladı.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Cimbom ligin ikinci haftasında taraftarı önünde Konyaspor sınavına çıkacak.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Sarı-kırmızılılar transferde de atağa kalktı.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Cimbom Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Valentine Ozornwafor ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdı.

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Galatasaray'da büyük operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Ozornwafor 1 yıl kiralık olarak Deportiva Almeria ekibine transfer oldu.

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