04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...

Monaco'nun Kolombiyalı dünya yıldızı golcüsü Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi konusunda her gün taze bir gelişme yaşanıyot! Falcao, Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta atılan tek golün sahibi olmuştu. Maçın ardından soruları yanıtlayan golcü oyuncu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtladı. İşte son dakika açıklaması ve transferde son durum:

Giriş Tarihi: 04.08.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 12:30
  • 1
  • 15
Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • 2
  • 15
Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...

Uzun bir süredir Falcao'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfeden Galatasaray'da son dakika...

  • 3
  • 15
Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...

Sarı kırmızılılarda merak beklenen Falcao transferinde son teklifler yapılmış ve hatta araya sponsor dahi dahil edilmişti.

  • 4
  • 15
Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...

Konuya dair birinci ağızdan açıklama geldi... İşte Falcao'da son durum ve Galatasaray açıklaması...

  • 5
  • 15
Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...

Monaco ile Sampdoria arasında oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Falcao, 50. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Monaco bu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör