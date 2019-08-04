Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...

Monaco'nun Kolombiyalı dünya yıldızı golcüsü Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi konusunda her gün taze bir gelişme yaşanıyot! Falcao, Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta atılan tek golün sahibi olmuştu. Maçın ardından soruları yanıtlayan golcü oyuncu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtladı. İşte son dakika açıklaması ve transferde son durum: