04 Ağustos 2019, Pazar
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Falcao'dan Galatasaray sorusuna yanıt! Transfer...
Monaco'nun Kolombiyalı dünya yıldızı golcüsü Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi konusunda her gün taze bir gelişme yaşanıyot! Falcao, Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta atılan tek golün sahibi olmuştu. Maçın ardından soruları yanıtlayan golcü oyuncu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtladı. İşte son dakika açıklaması ve transferde son durum:
Giriş Tarihi: 04.08.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 12:30
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