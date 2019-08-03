03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Orta sahaya takviye için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda kadroya katılan futbolcu için teklif geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 16:20
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Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer harekatı devam ederken, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncularda merak konusu olmaya devam ediyor.

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Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satışı olmadan bonservis ile futbolcu transfer edemeyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Herkesin gözü Senegalli oyuncu Diagne'nin üzerindeyken İngiltere ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir teklif geldi.

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Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

İngiltere ekibi Fatih Terim'in gözdesi için kesenin ağzını açtı.

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Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

İşte Galatasaray'da son gelişmeler...

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