Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Orta sahaya takviye için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda kadroya katılan futbolcu için teklif geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





