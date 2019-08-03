03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a dev teklif! Yıldız futbolcu için nabız yokladılar
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Orta sahaya takviye için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucunda kadroya katılan futbolcu için teklif geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 16:20
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