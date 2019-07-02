02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer için maddi kaynak arayışına giren yönetimin yüzünü güldüren gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 09:32
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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda taraftarın takıma olan ilgisi de arttı.

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak

Yeni sezon öncesi taraftarın bu ilgisi yönetimin de yüzünü güldürdü.

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak

Sarı-kırmızılılarda kısa sürede kombine satışlarının 20 bini geçtiği, localarda da sona gelindiği öğrenildi.

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak

Sarı-kırmızılılardaki kombine satış oranının geride kalan 7 yıla göre en yüksek ilerleme hızında olduğu aktarılırken, şu ana kadar kulübün kasasına 80 milyon liranın girdiği belirtildi.

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