02 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer için maddi kaynak arayışına giren yönetimin yüzünü güldüren gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 09:32
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