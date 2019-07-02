Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu yüzden geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray transferde atağa kalktı. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklayan sarı-kırmızılıların Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan transferlerini de açıklaması an meselesi. Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener ile anlaşma sağlayan Cimbom'un ezeli rakibinden bir oyuncu daha transfer edeceği ve teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





