02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu yüzden geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray transferde atağa kalktı. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklayan sarı-kırmızılıların Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan transferlerini de açıklaması an meselesi. Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener ile anlaşma sağlayan Cimbom'un ezeli rakibinden bir oyuncu daha transfer edeceği ve teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 10:02
  • 1
  • 12
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

  • 2
  • 12
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi

Geçen sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu kez elini çabuk tutarak Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini resmen açıkladı.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi

Transferde hız kesmeyen ve Ever Banega, Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı ile de anlaşma sağlayan Cimbom'un bu transferleri önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi

Geniş rotasyonlu bir kadro kurma amacında olan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrildi.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi

Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı kadrosuna katmak için gün sayan Galatasaray'da Brezilyalı orta saha Fernando da İspanyol ekibinin yolunu tutacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör