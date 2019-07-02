02 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu yüzden geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray transferde atağa kalktı. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklayan sarı-kırmızılıların Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan transferlerini de açıklaması an meselesi. Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener ile anlaşma sağlayan Cimbom'un ezeli rakibinden bir oyuncu daha transfer edeceği ve teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 10:02
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"