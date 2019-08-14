14 Ağustos 2019, Çarşamba

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuracak! İşte Fatih Terim'in yeni sezon 11'i

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren sarı-kırmızılılar, ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde ederek devler arenasına damga vurmak istiyor. Bu doğrultuda kadrosuna 9 ismi dahil eden Galatasaray'da iki yıldız daha yolda. Planlamasını bu iki ismi de dahil ederek oluşturan Fatih Terim, yeni sezonda sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte 2019/2020 model Galatasaray...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 16:01
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuracak! İşte Fatih Terim'in yeni sezon 11'i

Yoğun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuracak! İşte Fatih Terim'in yeni sezon 11'i

Gözünü forvet transferine çeviren sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao için gün sayıyor.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuracak! İşte Fatih Terim'in yeni sezon 11'i

Monaco'nun Ben Yedder'i açıklamasıyla birlikte Falcao transferi için önünde herhangi bir engel kalmayan Galatasaray'da taraftarlar heyecanla yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği günü bekliyor.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuracak! İşte Fatih Terim'in yeni sezon 11'i

33 yaşındaki golcüyle her konuda anlaşan Galatasaray'ın transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuracak! İşte Fatih Terim'in yeni sezon 11'i

Falcao transferinde mutlu sona çok yakın olan Aslan'da orta saha takviyesi için de girişimler hızlandı.

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