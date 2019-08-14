14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuracak! İşte Fatih Terim'in yeni sezon 11'i
Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren sarı-kırmızılılar, ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde ederek devler arenasına damga vurmak istiyor. Bu doğrultuda kadrosuna 9 ismi dahil eden Galatasaray'da iki yıldız daha yolda. Planlamasını bu iki ismi de dahil ederek oluşturan Fatih Terim, yeni sezonda sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte 2019/2020 model Galatasaray...
Giriş Tarihi: 14.08.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 16:01
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