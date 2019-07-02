Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılıların yıldız futbolcusu alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Galatasaray'da yönetim, alacaklarının son günü gelmemesine rağmen çekilen bu ihtarnameyi iyi niyetli bulmadı. Yıldız isimle kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





