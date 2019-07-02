02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılıların yıldız futbolcusu alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Galatasaray'da yönetim, alacaklarının son günü gelmemesine rağmen çekilen bu ihtarnameyi iyi niyetli bulmadı. Yıldız isimle kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 10:15
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Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti

Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı...

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Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar şampiyon kadroya kritik hamleler yaparak geçtiğimiz sezonki başarılarının üzerine çıkmak istiyor.

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Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, zorlu arenada başarı sağlayacak kadronun inşa edilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti

İlk olarak Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Aslan, Jimmy Durmaz'ı da İstanbul'a getirmişti.

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Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti

Sarı-kırmızılılar, transferdeki gözde isim Ever Banega transferinde de artık mutlu sona çok yakın.

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