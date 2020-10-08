Galatasaray'a 93 milyon liralık müjde! Maaşında 3 kat indirim yaptı

Transfer döneminde taraftarını memnun edemeyen Galatasaray Yönetimi, buna rağmen mali anlamda dikkat çeken bir tabloya ulaştı. Sarı kırmızılılarda yolların ayrıldığı isimler ve indirim yapan o futbolcu sonrası 93.3 Milyon TL kadar bir tasarruf oluştu. Peki,hangi futbolcu indirime gitti? Ve hangi isim ne kadar alıyor? Cimbom'un en çok kazananı kim? İşte ayrıntılar ve Galatasaray'daki son maaş bilançosu...