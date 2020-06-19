19 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Cimbom'u Instagram'dan sildi

Son iki sezondur şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon durumu tersine çevirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:03
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Cimbom'u Instagram'dan sildi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu atan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Cimbom'u Instagram'dan sildi

Şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertliler, listesine aldığı isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Cimbom'u Instagram'dan sildi

Süper Lig'de yabancı sayısının kademeli olarak düşürüleceğini açıklanmasının ardından yerli yıldızlara yönelen Kanarya, birçok Türk futbolcuyla görüşmelere başlamıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Cimbom'u Instagram'dan sildi

Yerli transferinde Emre Belözoğlu faktörünü kullanan Fenerbahçe'de bu çabaların ilk meyvesi alındı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Cimbom'u Instagram'dan sildi

MERT HAKAN BOMBASI!

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli kulübün, Sivassporlu orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

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