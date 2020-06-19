Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Cimbom'u Instagram'dan sildi

Son iki sezondur şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon durumu tersine çevirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:03 ABONE OL