15 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelerek spor müsabakalarının ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Galatasaray da diğer kulüpler gibi maddi kayıp yaşamıştı. 12 Haziran'da başlatılmasına karar veren Süper Lig için sahaya ineren antrenmanlarına başlayan sarı-kırmızılı takıma müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 10:48
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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam

Corona virüsü salgınının futbola etkisi üzerine sarı-kırmızılılar da harekete geçmiş ve oyuncuların maliyetini düşürmek için 'indirim' teklifinde bulunmuştu.

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam

Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışılarak noktalandı. İşte sarı-kırmızılı kulüpte, yıldızların 'evet' dediği indirim formülü...

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve 'şampiyonluk bonuslu' teklif ile uzlaşma sağlandı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam

Sarı-kırmızılı oyunculardan talep eden oran da revize etti. Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu.

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