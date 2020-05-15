Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelerek spor müsabakalarının ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Galatasaray da diğer kulüpler gibi maddi kayıp yaşamıştı. 12 Haziran'da başlatılmasına karar veren Süper Lig için sahaya ineren antrenmanlarına başlayan sarı-kırmızılı takıma müjdeli haber geldi. İşte detaylar...