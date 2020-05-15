15 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başlarken, yaz transfer sezonunda takıma katılması planlanan oyuncular için de görüşmeler devam ediyor. Bu sezon gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline gelen Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Cimbom 2 yıldızını satarak transferde bütçe oluşturmak istiyor. Stoper arayışlarını sıklaştıran sarı-kırmızılılarda gündeme El Turco lakaplı yıldız futbolcu geldi. İşte o isim ve transferde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 06:37
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Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper

Galatasaray corona virüsü nedeniyle verilen arayı fırsat bilip transfer çalışmalarına başlamıştı.

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Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu satması gereken Cimbom'da listenin başında Marcao ve Luyindama var.

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Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper

Sarı-kırmızılılar Luyindama ve Marcao'dan gelecek bonservis bedeliyle yeni sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.

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Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper

STOPER ARAYIŞI BAŞLADI

Bu bağlamda sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da transferde önelik stoper mevkisine verildi.

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Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper

Sarı-kırmızılılar Marcao gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.

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