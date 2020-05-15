15 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başlarken, yaz transfer sezonunda takıma katılması planlanan oyuncular için de görüşmeler devam ediyor. Bu sezon gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline gelen Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Cimbom 2 yıldızını satarak transferde bütçe oluşturmak istiyor. Stoper arayışlarını sıklaştıran sarı-kırmızılılarda gündeme El Turco lakaplı yıldız futbolcu geldi. İşte o isim ve transferde yaşanan son gelişmeler...
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