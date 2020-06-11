11 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle diğer kulüpler gibi maddi kayıp yaşayan Galatasaray'a yeni sezon öncesi müjdeli haberler geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:54
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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı

Galatasaray yönetimi yeni döneme, yeni sözleşmelerle giriyor. Salgın sonrası oyuncularından ücretlerinde fedakarlık yapmasını isteyen sarı-kırmızılı kulüp, olumlu dönüş aldı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan görüşmelerde takımın 3'te 2'siyle anlaşma sağlandı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı

Bir yandan şampiyonluk planları yapan Galatasaray yönetimi bir yandan da takım bütçesini düşürmek için çalışmalarını yürütüyor.

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı

Corona virüsü nedeniyle gelirlerin daha da düşmesi sonrası oyuncularından maaşlarında indirim isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir bir anlaşmaları yapmaya başladı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma sağlandı

Başta kaptanlar Muslera ve Selçuk'un her türlü fedakarlığa hazır olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşüyor.

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