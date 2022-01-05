05 Ocak 2022, Çarşamba
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Galatasaray'a Brezilyalı dinamo! Cimbom'dan fırsat transferi
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılarda devre arası için çalışmalar sürerken, flaş bir isim gündeme geldi. Cimbom, şu anda serbest konumda olan Brezilyalı dinamo için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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