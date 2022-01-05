05 Ocak 2022, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Brezilyalı dinamo! Cimbom'dan fırsat transferi

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılarda devre arası için çalışmalar sürerken, flaş bir isim gündeme geldi. Cimbom, şu anda serbest konumda olan Brezilyalı dinamo için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:13
ABONE OL
  • 1
  • 12
Galatasaray’a Brezilyalı dinamo! Cimbom’dan fırsat transferi

Süper Lig'de devre arasına lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde giren Galatasaray, transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Galatasaray’a Brezilyalı dinamo! Cimbom’dan fırsat transferi

Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim, transfer döneminde ince eleyip sık dokuyor. İzleme komitesi ve menajerlerin önerdiği oyuncuları detaylı şekilde inceleyen sarı kırmızılılar, transferde hata yapmak istemiyor.

  • 3
  • 12
Galatasaray’a Brezilyalı dinamo! Cimbom’dan fırsat transferi

Cimbom, sezon başından bu yana sorun yaşadığı orta saha bölgesini kaliteli ve direkt katkı sağlayacak bir futbolcuyla doldurmak istiyor.

  • 4
  • 12
Galatasaray’a Brezilyalı dinamo! Cimbom’dan fırsat transferi

Bu doğrultuda birçok futbolcuyla temas halinde olan Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte Fatih Terim'in, fırsat transferi olarak gördüğü o futbolcu...

  • 5
  • 12
Galatasaray’a Brezilyalı dinamo! Cimbom’dan fırsat transferi

G.SARAY'A BREZİLYALI ORTA SAHA!

Galatasaray, şu anda boş statüde yer alan Brezilyalı orta saha Fernando Lucas Martins için harekete geçti. Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlıklara başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör