07 Ocak 2022, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a mağlup olarak kupaya veda eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ligde çıkışa geçmek isteyen ve son 16 turuna kaldığı UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Premier Lig devinde forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin tüm detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:53
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı

Büyük umutlarla ve yeni takviyelerle girdiği sezonda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, gösterdiği performansla taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı

İlk yarısı sona eren sezonda lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde 10. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı

Lig ve kupaya nazaran UEFA Avrupa Ligi'nde bambaşka bir performans sergileyen Cimbom; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile mücadele ettiği E Grubu'nu namağlup zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı

Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen Cimbom'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı

Yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında kötü gidişatını sürdürmek isteyen Galatasaray'da gündem orta saha transferi...

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