07 Ocak 2022, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a mağlup olarak kupaya veda eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ligde çıkışa geçmek isteyen ve son 16 turuna kaldığı UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Premier Lig devinde forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin tüm detayları... (GS spor haberi)
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