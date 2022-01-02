GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...

Galatasaray'ın kurtuluş yolunun gençlere yatırım yaparak onları parlatıp satmak olarak gören teknik direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde kadroda büyük bir yapılanmaya gitmişti. Sarı-kırmızılılar bu hamleyle yaş ortalamasını bir hayli düşürmüş ve kadro maliyetini de azaltmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve son 16'ya kalan Galatasaray, adından söz ettirmeye devam etmek istiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan ve gençleştirme operasyonuna devam edecek Cimbom, yeni hedefini iste belirledi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferdeki Marcao detayı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 02.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 09:50 ABONE OL