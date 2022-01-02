02 Ocak 2022, Pazar

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...

Galatasaray'ın kurtuluş yolunun gençlere yatırım yaparak onları parlatıp satmak olarak gören teknik direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde kadroda büyük bir yapılanmaya gitmişti. Sarı-kırmızılılar bu hamleyle yaş ortalamasını bir hayli düşürmüş ve kadro maliyetini de azaltmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve son 16'ya kalan Galatasaray, adından söz ettirmeye devam etmek istiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan ve gençleştirme operasyonuna devam edecek Cimbom, yeni hedefini iste belirledi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferdeki Marcao detayı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 09:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Galatasaray, yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir külfet altına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...

Sarı-kırmızılı takım, yaş ortalamasını bir hayli düşürdü ve maaş maliyetini de azaltarak gelecek adına umutlandırıcı adımlar attı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lokomotiv Moskova ve Lazio'nun olduğu gruptan 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 12 puan topladı ve namağlup olarak son 16 turuna kaldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...

Avrupa'da adından söz ettiren ve Marcao ile Muslera'yı gruplar aşamasında en iyi ilk 11'e gönderen Cimbom, buna karşın Süper Lig'de ise istediği sonuçları alamadı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...

Süper Lig'de 19 hafta geride kalırken Aslan; 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Ayrıca ilk devreyi ise lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde 10. sırada kapattı.

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