02 Ocak 2022, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...
Galatasaray'ın kurtuluş yolunun gençlere yatırım yaparak onları parlatıp satmak olarak gören teknik direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde kadroda büyük bir yapılanmaya gitmişti. Sarı-kırmızılılar bu hamleyle yaş ortalamasını bir hayli düşürmüş ve kadro maliyetini de azaltmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ve son 16'ya kalan Galatasaray, adından söz ettirmeye devam etmek istiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan ve gençleştirme operasyonuna devam edecek Cimbom, yeni hedefini iste belirledi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferdeki Marcao detayı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı