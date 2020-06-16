Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrodda düşünmediği ve transfere kaynak yaratmak adına satış listesine konulan Younes Belhanda ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi Faslı yıldızı elinden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. İşte transferdeki Fenerbahçe detayı...

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 18:35 ABONE OL