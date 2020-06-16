16 Haziran 2020, Salı

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrodda düşünmediği ve transfere kaynak yaratmak adına satış listesine konulan Younes Belhanda ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi Faslı yıldızı elinden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. İşte transferdeki Fenerbahçe detayı...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 18:35
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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Younes Belhanda...

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...

Bu sezon istenen performansı veremeyen ve satış listesine konulan Faslı futbolcunun adı Monaco ve Arap kulüpleriyle anılıyor.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...

Belhanda'nın adının anıldığı kulüplerden olan Al Hilal'de teknik direktör Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, Younes Belhanda transferinin ancak Eduardo ile yollarını ayırmaları halinde gerçekleşebileceğini söyledi.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...

Milliyet'in haberine göre, Eduardo ile ilgilenen Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katması ezeli rakibinin işine yarayacak.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılıların bir süredir elinden çıkarmaya çalıştığı Belhanda ile yollarını ayırması, bu transferin ardından kolaylaşacak.

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