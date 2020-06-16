Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kez daha Covid-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." denildi.