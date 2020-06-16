16 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in seyircisiz oynanmaya devam edilmesi kararının alınmasından sonra, Galatasaray "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası başlatmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu kampanyayı düzenlerken sağlık çalışanlarını unutmadı ve 1905 sağlık çalışanının kartonlarını tribünlere yerleştirdi. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 17:52
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Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak 3 lig maçı için sarı-kırmızılı taraftarların ardından 1905 sağlık çalışanının da baskılı fotoğraflarının tribünlere yerleştirildiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kez daha Covid-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." denildi.

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Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!

İşte o kareler...

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Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!
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Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!
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