17 Haziran 2020, Çarşamba

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Courtois için flaş açıklama! "Galatasaray'a sempati duyuyor"

Galatasaray, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile karşılaşmış ve Fernando Muslera bu maçta sakatlanmıştı. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli kalecinin sakatlanmasının ardından sarı kırmızılılar, bu mevki için arayışlara başlamıştı. Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois için sürpriz bir isimden açıklama geldi ve Belçikalı file bekçisinin Galatasaray'a sempati duyduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 17:31
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Courtois için flaş açıklama! Galatasaray'a sempati duyuyor

Galatasaray, Süper Lig'e verilen corona virüsü arasının ardından çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında hem 3 puanı hem de Muslera ve Andone'yi kaybetti.

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Courtois için flaş açıklama! Galatasaray'a sempati duyuyor

İki şok sakatlıkla sarsılan sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı file bekçisinin en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı kaleci arayışlarına başladı.

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Courtois için flaş açıklama! Galatasaray'a sempati duyuyor

Bu arada sürpriz bir isimden, Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois ile ilgili bir açıklama geldi.

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Courtois için flaş açıklama! Galatasaray'a sempati duyuyor

Radyospor'da yer alan habere göre Samsunspor'un Belçika doğumlu futbolcusu Ramazan Çevik, Gent'in genç takımından arkadaşı olan Courtois hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

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Courtois için flaş açıklama! Galatasaray'a sempati duyuyor

Belçikalı kalecinin, Galatasaray'a sempati duyduğunu söyleyen Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

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