Courtois için flaş açıklama! "Galatasaray'a sempati duyuyor"

Galatasaray, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile karşılaşmış ve Fernando Muslera bu maçta sakatlanmıştı. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli kalecinin sakatlanmasının ardından sarı kırmızılılar, bu mevki için arayışlara başlamıştı. Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois için sürpriz bir isimden açıklama geldi ve Belçikalı file bekçisinin Galatasaray'a sempati duyduğunu açıkladı. İşte detaylar...