06 Temmuz 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Ndiaye'nin takımına dönmesi ve Fernando'nun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılması nedeniyle orta saha arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Ever Banega'nın ardından takımda görmek istediği yıldız ismi yönetime bildirdi.
Giriş Tarihi: 06.07.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 16:12
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"