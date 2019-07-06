06 Temmuz 2019, Cumartesi

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Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Ndiaye'nin takımına dönmesi ve Fernando'nun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılması nedeniyle orta saha arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Ever Banega'nın ardından takımda görmek istediği yıldız ismi yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 16:12
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Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray transferde gaza bastı.

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Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

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Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Cimbom; Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen açıkladı.

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Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren yönetim, orta saha takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor

Orta saha bölgesinde Ever Banega en büyük hedef olarak hala gündemin birinci sırasındaki yerini korurken ayrıca merkez orta saha transferi de yapılacak.

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