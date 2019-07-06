Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Ndiaye'nin takımına dönmesi ve Fernando'nun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılması nedeniyle orta saha arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Ever Banega'nın ardından takımda görmek istediği yıldız ismi yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





