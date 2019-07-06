06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim
Süper Lig'de bombalar art arda patlamaya devam ederken, iki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe transferde sık sık karşı karşıya geliyor. Son olarak Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için savaşan iki kulüp, bu kez farklı bir isim için karşı karşıya. İşte iki dev ekibin transfer gündemi ve peşinde oldukları o isim...
Giriş Tarihi: 06.07.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 13:30
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