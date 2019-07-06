06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de bombalar art arda patlamaya devam ederken, iki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe transferde sık sık karşı karşıya geliyor. Son olarak Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için savaşan iki kulüp, bu kez farklı bir isim için karşı karşıya. İşte iki dev ekibin transfer gündemi ve peşinde oldukları o isim...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 13:30
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Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen bombalarla hareketlenen transfer gündemine Trabzonspor'un da katılmasıyla iyice ısınmıştı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Fenerbahçe Murat Sağlam ile başlayan transfer harekatına, Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu gibi isimleri de kadrosuna katarak taraftalarını heyecanlandırmıştı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Galatasaray cephesinden de transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Ozornwafor'u kadrosuna katan son şampiyon Galatasaray, Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdürüyor.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Transfer sezonunun gözde ismi Vedat Muriç için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı devam ediyor.

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