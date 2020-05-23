23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray Fenerbahçeli yıldız için devrede! "Cimbom'a gel"

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali ile temasa geçti. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 01:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 06:36
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Galatasaray Fenerbahçeli yıldız için devrede! Cimbom'a gel

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray Fenerbahçeli yıldız için devrede! Cimbom'a gel

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Galatasaray Fenerbahçeli yıldız için devrede! Cimbom'a gel

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz uzatmadığı Hasan Ali Kaldırım için devreye girdi. Sezon sonu serbest kalacak 30 yaşındaki sol beke, "Sana kapımız açık. Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

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Galatasaray Fenerbahçeli yıldız için devrede! Cimbom'a gel

FENERBAHÇE AĞIRDAN ALIYOR
Hasan Ali ile yeni sözleşme için masaya oturmayan F.Bahçe, sol bek için eski yıldızı Caner Erkin ile görüşüyor. Bu da Aslan'ın Hasan Ali transferindeki iştahını kabartıyor.

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Galatasaray Fenerbahçeli yıldız için devrede! Cimbom'a gel

ASLAN'IN 1 NUMARALI HEDEFİ
Saracchi'yi yerli bir sol bekle rekabete sokmak isteyen G.Saray'ın ilk tercihinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle Hasan Ali olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Umut Meraş.

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