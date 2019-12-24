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Galatasaray'a gol makinesi! 19 maç 17 gol...
Galatasaray, Ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı... Fransa'dan yankı bulan bu operasyonun detayları deşifre oldu... İşte Galatasaraylı taraftarları heyecana boğacak son dakika transfer gelişmesi!
Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:39
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