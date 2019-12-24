24 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a gol makinesi! 19 maç 17 gol...

Galatasaray, Ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı... Fransa'dan yankı bulan bu operasyonun detayları deşifre oldu... İşte Galatasaraylı taraftarları heyecana boğacak son dakika transfer gelişmesi!

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:39
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Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında depaslamanda Göztepe ile karşılaşan ve İzmir'den mağlubiyetle dönen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı...

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Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...

Tuzlaspor galibiyetinin ardından yeniden yükselişe çıkmayı planlayan cimbomda işler istenildiği gibi gitmemişti...

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Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...

Yeni transferlerin yaşadığı formsuzluklar ve yenilen goller, bardağı taşıran son damla olmuştu...

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Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...

Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a transfer talebinde bulunmuş ve büyük bir operasyon yapacağının sinyalini vermişti!

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Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...

Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamda oyuncularının oynadığı oyuna dair üzgünlüğünü dile getirirken, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece. Umarım düşüncelerimizi planlarımızı uygulayabiliriz" demişti ve Ocak ayında yapılacak değişimi taraftara müjdelemişti.

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