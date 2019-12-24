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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden Galatasaray'da sular durulmuyor... Süper Lig'in 15. haftasında evinde 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren sarı-kırmızılı takım, konuk ekibin gollerine engel olamamıştı ve maç 2-2 bitmişti. Son olarak deplasmada Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da bu skor bardağı taşıran son damla oldu. Ocak ayında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi şimdiden şekillenmeye başladı. İşte gidecek ve gelecek isimler...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:47
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