24 Aralık 2019, Salı

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden Galatasaray'da sular durulmuyor... Süper Lig'in 15. haftasında evinde 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren sarı-kırmızılı takım, konuk ekibin gollerine engel olamamıştı ve maç 2-2 bitmişti. Son olarak deplasmada Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da bu skor bardağı taşıran son damla oldu. Ocak ayında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi şimdiden şekillenmeye başladı. İşte gidecek ve gelecek isimler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:47
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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 16. haftasındaki deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, kötü gidişatına dur diyemedi.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı mücadelede 2-0 öne geçmesine karşın Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Cimbom, 16. haftada ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve taraftarlarını bir kez daha kahretti. 16 haftada puan kaybı 24'e çıktı.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Son iki sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, geçen sezon TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı alarak zirve yapan sarı- kırmızılı ekipte işler bu sezon yolunda gitmiyor.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Son 16 resmi maçının 6'sında berabere kalan 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda değişim rüzgarları esecek.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in dediği gibi ocakta radikal kararlar alınacak ve bu kararlar sadece as takımla sınırlı kalmayacak...

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