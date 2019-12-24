24 Aralık 2019, Salı
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Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sezon başından bu yana geleceğe yönelik birçok mesaj verdi. Taraftarlar hep umutlandı. Ancak Terim verdiği sözleri tutamadı...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:35
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