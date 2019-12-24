24 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sezon başından bu yana geleceğe yönelik birçok mesaj verdi. Taraftarlar hep umutlandı. Ancak Terim verdiği sözleri tutamadı...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:35
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Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...

Son yılların en kötü performansına imza atan Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e yönelmiş durumda.

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Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...

Tecrübeli hoca sezon başından bu yana camiaya birçok söz verdi. Ancak bunların hiçbirini tutamadı.

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Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...

18 EYLÜL 2019 / BRUGGE MAÇI SONRASI
- Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz.

Takım sürekli iyiye değil kötüye gitti... Ligde ve Avrupa'da yenilgiler birbirini izledi.

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Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...

22 EYLÜL 2019 / MALATYA MAÇI SONRASI
- Zaman lehimize çalışacak. Ligde bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır.

Zaman aleyhte çalıştı. G.Saray zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

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Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...

30 EYLÜL 2019 / PSG MAÇI ÖNCESİ
- Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybedersek taraftarın gurur duyabileceği şekilde kaybederiz.

Gurur duyulan takımı bir türlü kimse göremedi. Her geçen gün hayal kırıklığı büyüdü.

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