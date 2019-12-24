Fatih Terim ne dediyse tersi oldu! Hani verdiğin sözler...

18 EYLÜL 2019 / BRUGGE MAÇI SONRASI

- Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz.



Takım sürekli iyiye değil kötüye gitti... Ligde ve Avrupa'da yenilgiler birbirini izledi.



