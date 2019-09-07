07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı

Galatasaray'da Falcao'nun yıllık 7 milyon Euro kazanması kriz çıkarmıştı. Geçen sezon ki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Belhanda ve Feghouli yönetimle konuşarak yeni sezonda kendilerine de zam yapılmasını istemişti. Galatasaray yönetimi Kuzey Afrikalı futbolcular için kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 10:19
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Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı

Transfer döneminin ilk gününden son gününe kadar en çok konuşulan futbolcu olan Falcao'nun Galatasaray'dan kazanacağı yıllık 7 milyon Euro sorun olmaya başlamıştı.

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Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı

Sarı-kırmızılıların dünya yıldızına ödeyeceği bu rakam sarı-kırmızılı futbolcuları rahatsız etmişti.

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Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı

Feghouli ve Belhanda daha sonra harekete geçmişti. İşte detaylar ve Galatasaray'ın kararı!

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Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı

Transfer döneminde bombaları patlatan Galatasaray'da yönetimin kapısını Kuzey Afrikalı yıldızları çaldı.

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Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı

Geçen sezonki şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi olan Sofiane Feghouli, ücretine 500 bin Euro zam istedi.

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