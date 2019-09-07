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Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı
Galatasaray'da Falcao'nun yıllık 7 milyon Euro kazanması kriz çıkarmıştı. Geçen sezon ki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Belhanda ve Feghouli yönetimle konuşarak yeni sezonda kendilerine de zam yapılmasını istemişti. Galatasaray yönetimi Kuzey Afrikalı futbolcular için kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 10:19
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