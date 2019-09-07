07 Eylül 2019, Cumartesi

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Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek derin bir nefes alan Galatasaray'da transfer dönemi sona ermesine rağmen hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, henüz sezon başı olmasına rağmen hem ara transfer hem de sezon sonu planlamasını şimdiden hazırlamaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 10:21
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Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk üç haftasını bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 9. sırada tamamladı.

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Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler

Cimbom, yaz transfer dönemini ise oldukça hareketli geçirdi.

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Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler

Sarı-kırmızılılar, özellikle aylarca uğraştığı Falcao transferiyle birlikte Christian Luyindama, Michael Seri, Mario Lemina, Florin Andone, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Taylan Antalyalı, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı.

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Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler

Takımı tam 14 takviyeyle güçlendiren Galatasaray, kiralık oyuncular da dahil 8 isimle yollarını ayırdı.

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