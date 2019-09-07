07 Eylül 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler
Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek derin bir nefes alan Galatasaray'da transfer dönemi sona ermesine rağmen hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, henüz sezon başı olmasına rağmen hem ara transfer hem de sezon sonu planlamasını şimdiden hazırlamaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 10:21
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