07 Eylül 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kararla 4 maç men cezası alan Terim'in Disiplin Kurulu'na yapacağı savunma ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 10:47
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