07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kararla 4 maç men cezası alan Terim'in Disiplin Kurulu'na yapacağı savunma ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 10:47
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Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...

Fatih Terim'in cezasının 19.05'te twitter'dan açıklanması, Galatasaray Yönetimi'nde büyük rahatsızlık yarattı.

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Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...

Milliyet'e konuşan sarı-kırmızılılar, "Aklıselim ve soğukkanlı tepkiler veriyoruz. Ortada ceza verilmesini gerektirecek bir durum yok iken 4 maç ceza kabul edilemez.

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Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...

19.05'te biz transferlerimizi açıklıyoruz. En güzel paylaşımlar bu saatte yapılırken, ceza ne tesadüf ki bu saatte bildiriliyor.

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Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...

Demek ki yapılan paylaşımlar, transferler çok rahatsız etmiş" yorumunu yaptılar.

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Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...

BAHÇIVAN'DAN TEPKİ
Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, 4 maçlık cezanın 19:05'te açıklanmasına tepki gösterdi.

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