Fatih Terim'in gözdesiydi! Tercihini açıkladı

TERİM'İN GÖZDESİ BERAT ÖZDEMİR TERCİHİNİ YAPTI

Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi. Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edimişti.