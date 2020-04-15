15 Nisan 2020, Çarşamba

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Fatih Terim'in gözdesiydi! Tercihini açıkladı

Sezon sonunda yerli isimlere ağırlık verecek Galatasaray, bu kapsamda Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Nazım Sangare gibi isimleri gündemine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim, bu isimlerin haricinde Gençlerbirliği'nde forma giyen 21 yaşındaki Berat Özdemir'i de gündemine almıştı. Terim'in genç gözdesi transfer tercihini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 16:06
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Fatih Terim'in gözdesiydi! Tercihini açıkladı

Galatasaray'da herkes sezon sonunda Sivasspor'un yükselen yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takıma katılmasını bekliyor.

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Fatih Terim'in gözdesiydi! Tercihini açıkladı

Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülürken, Emre Kılınç'la temaslar devam ediyor.

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Fatih Terim'in gözdesiydi! Tercihini açıkladı

Sarı-kırmızılıların yerli operasyonu bununla sınırlı değil... Nazım Sangare ve Alpaslan Öztürk için nabız yoklamaya devam eden Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha girmişti.


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Fatih Terim'in gözdesiydi! Tercihini açıkladı

TERİM'İN GÖZDESİ BERAT ÖZDEMİR TERCİHİNİ YAPTI
Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi. Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edimişti.

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Fatih Terim'in gözdesiydi! Tercihini açıkladı

23 MAÇTA OYNADI
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon 23 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu, Hacettepe forması da giydi.

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