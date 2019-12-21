21 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi! Tam 7.5 milyon...

Ocak transfer döneminde çalışmalarını günden güne hızlandıran Galatasaray, bir isimle daha söz kesti. FFP kapsamında ya kiralık ya da bonservisi uygun olacak oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak eski oyuncusu Onyekuru ile söz kesmişti. Cimbom, bu gelişmenin ardından bir isimle daha ön protokol imzaladı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 09:42
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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi! Tam 7.5 milyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, artık tamamen Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi! Tam 7.5 milyon...

Takımın kötü gidişatının ardından teknik direktör Fatih Terim bazı radikal kararlar almaya başlamış, ilk olarak da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.

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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi! Tam 7.5 milyon...

Sarı-kırmızılılar yeni hamleler için devre arası transfer dönemini beklemeye geçti...

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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi! Tam 7.5 milyon...

Terim ilk olarak, eski öğrencisi Henry Onyekuru'nun alınması için rapor vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim Monaco forması giyen Nijeryalı futbolcuda mutlu sona oldukça yakın.

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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi! Tam 7.5 milyon...

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, yerli transferinde ise Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı listesine almıştı.

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