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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi! Tam 7.5 milyon...
Ocak transfer döneminde çalışmalarını günden güne hızlandıran Galatasaray, bir isimle daha söz kesti. FFP kapsamında ya kiralık ya da bonservisi uygun olacak oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak eski oyuncusu Onyekuru ile söz kesmişti. Cimbom, bu gelişmenin ardından bir isimle daha ön protokol imzaladı. İşte transfere dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 09:42
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