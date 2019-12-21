21 Aralık 2019, Cumartesi

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Üç büyüklerin transfer raporu! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

Devre arası transfer dönemine çok az bir süre kala gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de takımların yapacağı transferler netleşmeye başlıyor. Ülkemizdeki takımlar da kendi mali şartlarına göre takımlarına takviye yapmaya hazırlanıyor. Özellikle de gözler sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle adlarından söz ettirecek Süper Lig devlerinde... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferler için adımlarını sıklaştırırken, bu ekipler hazırlık kampı öncesi takviyeleri getirmek istiyor. Peki hangi yıldız hangi takımla görüşüyor? Hangi Süper Lig devi rakibinin istediği oyuncuyu almak istiyor? İşte anbean tüm detaylarıyla transfer piyasası...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:23
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Üç büyüklerin transfer raporu! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

İşte son dakika transfer gelişmeleri, bomba iddialar ve dış basının Süper Lig devleriyle ilgili açıkladığı o transferler...

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Üç büyüklerin transfer raporu! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

TOSIC YENİDEN...

Guangzhou'dan ayrılmak isteyen Sırp yıldız Tosic'in, Beşiktaşlı yöneticileri arayarak 'Geri dönmek istiyorum' dediği öğrenildi. Transferin de bu mesaj sonrası uygun şartlar dahilinde gerçekleşmesi muhtemel...

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Üç büyüklerin transfer raporu! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

VERTONGHEN SÜRPRİZİ!

Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Tottenham ile olan sözleşmesi sona erecek olan Jan Vertonghen'in transferi için düğmeye bastı. Galatasaray'da idari menajer Şükrü Hanedar, yıldız futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu.

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Üç büyüklerin transfer raporu! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

FENER ESKİ YILDIZINI KİRALIK OLARAK...

Atalanta'da kiralık oynayan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer ocak ayında kulübü Sevilla'ya dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Danimarkalı stoper Kjaer için Sevilla'ya devre arasında şimdiden kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

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Üç büyüklerin transfer raporu! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

MARCELO BEDELSİZ ŞEKLİNDE...

Taraftarlarla yaşadığı problem nedeniyle Lyon'dan ayrılmayı kafasına koyan Marcelo Guedes, her geçen gün Beşiktaş'a biraz daha yaklaşıyor. Siyah-beyazlı kulübün bonservisine ödeme yapmamak koşuyla kadrosuna katmayı planladığı eski oyuncusu, Lyon yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi.

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