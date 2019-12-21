21 Aralık 2019, Cumartesi
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Üç büyüklerin transfer raporu! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Devre arası transfer dönemine çok az bir süre kala gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de takımların yapacağı transferler netleşmeye başlıyor. Ülkemizdeki takımlar da kendi mali şartlarına göre takımlarına takviye yapmaya hazırlanıyor. Özellikle de gözler sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle adlarından söz ettirecek Süper Lig devlerinde... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferler için adımlarını sıklaştırırken, bu ekipler hazırlık kampı öncesi takviyeleri getirmek istiyor. Peki hangi yıldız hangi takımla görüşüyor? Hangi Süper Lig devi rakibinin istediği oyuncuyu almak istiyor? İşte anbean tüm detaylarıyla transfer piyasası...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:23
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