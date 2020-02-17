Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye ise Sofiane Feghouli ile Gökhan Töre arasındaki gerilim damgasını vurdu. Maçın hakemi Alper Ulusoy, gerginliği ardından iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırırken, Galatasaray taraftarı Gökhan'a büyük tepki gösterdi. İşte o anlar...