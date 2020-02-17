17 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. 45. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 ayrılan sarı-kırmızılılar, üçüncü sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu. Öte yandan mücadele esnasında Sofiane Feghouli ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 16:36
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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek ikinci yarıda çıktığı beşinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 42'ye çıkararak üçüncü sıraya yükselirken, Malatya ekibi ise 24 puanla 10. sırada kaldı.

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye ise Sofiane Feghouli ile Gökhan Töre arasındaki gerilim damgasını vurdu. Maçın hakemi Alper Ulusoy, gerginliği ardından iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırırken, Galatasaray taraftarı Gökhan'a büyük tepki gösterdi. İşte o anlar...

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
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