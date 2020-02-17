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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. 45. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 ayrılan sarı-kırmızılılar, üçüncü sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu. Öte yandan mücadele esnasında Sofiane Feghouli ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 17.02.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 16:36
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